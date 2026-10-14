В Печерском районе Киева произошел взрыв электрокара.

Взрыв электрокара в Киеве: что известно

В Печерском районе столицы взорвался электрокар, сообщает полиция Киева.

– Полиция выясняет обстоятельства взрыва электрокара в Печерском районе столицы, – говорится в сообщении.

В результате происшествия ранен водитель. Мужчину госпитализировали.

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На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что вечером 22 июля возле станции метро Бориспольская раздался взрыв.

Правоохранители обнаружили остатки боеприпаса. Предварительно установили, что сдетонировала граната. Пострадавших не было.

Также вечером 6 апреля в Святошинском районе Киева произошел взрыв автомобиля. После взрыва возник пожар, повредивший припаркованные рядом машины.

Еще один взрыв прогремел 13 февраля 2026 года — мужчина взорвал гранату в квартире на Оболони.

29-летний находившийся в СОЧ военнослужащий бросил гранату Ф-1 во время застолья. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

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