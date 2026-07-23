Увечері 22 липня стався вибух у Києві біля станції метро Бориспільська. На місці правоохоронці виявили розірвані частини боєприпасу.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Вибух у Києві біля метро Бориспільська: що відомо

Увечері 22 липня до поліції надійшло повідомлення про вибух у Києві біля станції метро Бориспільська.

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На місце прибули вибухотехніки поліції, які обстежили територію та вилучили залишки боєприпасу.

— Вибухотехніки поліції, які прибули на місце події, вилучили розірвані частини боєприпасу. Постраждалих немає, — повідомила речниця поліції Києва Мирослава Попова.

За попередніми даними, здетонувала граната.

За словами Мирослави Попової, подальшим розслідуванням обставин вибуху займатиметься Служба безпеки України.

Інших подробиць щодо походження боєприпасу чи обставин його детонації правоохоронці наразі не повідомляють.

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