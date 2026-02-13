Поліція Києва затримала чоловіка, який вночі у квартирі підірвав гранату, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє травмовані.

Про це повідомляє поліція Києва.

Підрив гранати у квартирі Києва

Інцидент стався близько 02:00 години в Оболонському районі Києва.

Попередньо встановлено, що 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини, – Ред.), прийшов у гості до свого товариша, де компанія із семи чоловік розпивала алкогольні напої.

Згодом виник конфлікт, і військовий підірвав на кухні гранату Ф-1, внаслідок чого 45-річний власник квартири загинув на місці події, ще одного гостя — місцевого мешканця 36 років — із пораненнями госпіталізували до лікарні.

Патрульні поліцейські та оперативники, які прибули на місце інциденту, затримали зловмисника. У нього осколкові поранення ноги. Він теж у лікарні під наглядом лікарів та правоохоронців.

Розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

У листопаді 2025 року у Самбірському районі Львівської області 37-річний місцевий житель підірвав гранату біля поліцейських. Правоохоронці зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху.

