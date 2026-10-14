У Печерському районі Києва стався вибух електрокару.

Вибух електрокару у Києві: що відомо

У Печерському районі столиці вибухнув електрокар, повідомляє поліція Києва.

– Поліція з’ясовує обставини вибуху електрокару в Печерському районі столиці, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок події поранено водія. Чоловіка госпіталізували.

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На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що увечері 22 липня поблизу станції метро Бориспільська пролунав вибух.

Правоохоронці виявили залишки боєприпасу. Попередньо встановили, що здетонувала граната. Постраждалих не було.

Також увечері 6 квітня у Святошинському районі Києва стався вибух автомобіля. Після вибуху виникла пожежа, яка пошкодила припарковані поруч машини.

Ще один вибух пролунав 13 лютого 2026 року — чоловік підірвав гранату у квартирі на Оболоні. 29-річний військовослужбовець, який перебував у СЗЧ, кинув гранату Ф-1 під час застілля. Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.

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