Під час вибухів у Києві сьогодні, 14 жовтня, було завдано удару по кількох енергообʼєктах столиці.

Одна людина загинула та одна постраждала.

Крім того, зросла кількість загиблих та постраждалих унаслідок вечірніх вибухів у Києві, коли сталося влучання, зокрема у дев’ятиповерхівку в Деснянському районі.

Зараз дивляться

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, а також представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вибухи в Києві 14 жовтня: що відомо

Під час ранкових вибухів у Києві сьогодні, 14 жовтня, російські війська атакували енергетичні об’єкти столиці та області.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, енергооб’єкти Києва та області зазнали масованого удару балістичними ракетами. У столиці виникли перебої з електропостачанням. Балістична загроза триває.

У Голосіївському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Загинула одна людина, ще одна постраждала.

У Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа в недіючій будівлі.

У Шевченківському районі російський удар спричинив займання одноповерхової недіючої будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Через підвищену повітряну загрозу наразі у столиці тимчасово призупинено рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках.

Як повідомили в Kyiv City Express, рішення ухвалили за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці.

Пасажирів закликали під час вимушених зупинок перебувати щонайменше за 200 метрів від залізничної інфраструктури або в укриттях.

Рух міської електрички по кільцю відновлять після завершення повітряної загрози.

Нічна атака на Київ 13 жовтня: що відомо

Пізно ввечері російські війська завдали удару по житловій багатоповерхівці в Деснянському районі столиці.

За інформацією мера Віталія Кличка, ракета влучила в дев’ятиповерховий будинок. Унаслідок удару виникла пожежа у квартирах із першого до восьмого поверху.

Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. Постраждала 21 людина, зокрема восьмирічна дитина.

16 перебувають у лікарнях. Четверо з них — у важкому стані.

На жаль, на місці удару виявили тіла двох людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Зауважимо, що в Деснянському районі внаслідок російської атаки, крім будинку, загорілася також складська будівля. На місці працюють рятувальники.

У Дарницькому районі близько опівночі уламки впали на територію стадіону, спричинивши займання газону.

За словами президента України Володимира Зеленського, наша держава знову не отримала від міжнародних партнерів попередження про запуск російських балістичних ракет по Києву.

Президент повідомив, що українські системи виявили ракети фактично на підльоті до столиці. Основною ціллю удару стала ТЕЦ-4, де зафіксували влучання. Тоді ж було пошкоджено житловий будинок.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що інформація від партнерів про ракетні пуски заздалегідь не надходила. Причини цього встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.