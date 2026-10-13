В Киеве во время угрозы со стороны дронов раздался взрыв. Зафиксировано попадание в Соломенском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака БПЛА на Киев 13 октября

По информации Кличко, в Соломенском районе зафиксировано попадание беспилотника в офисное здание на уровне шестого этажа. На место выехали экстренные службы.

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Напомним, что поздно вечером 12 октября в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о высокоскоростных целях, направляющихся в сторону столицы. Впоследствии стало известно, что в Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.

В Военно-воздушных силах тогда объяснили, почему 12 октября в Киеве прозвучала тревога после взрывов.

Также вечером 12 октября о время воздушной тревоги российский ударный дрон попал во двор жилой многоэтажки. В результате удара погибли два человека, еще 11 получили ранения.

10 октября во время российской атаки в Соломенском районе было зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом. В этом же районе обломки попали в 8-этажное здание. В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана.

8 октября в Киеве вражеский дрон атаковал здание магазина в Соломенском районе. В здании магазина обнаружили тела двух погибших, ещё трое человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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