Вибухи в Рівному прогриміли під час ранкової ворожої атаки 14 жовтня.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Вибухи в Рівному 14 жовтня: що відомо

Російські війська другий день поспіль атакують Рівне. Цього разу під атаку потрапив житловий сектор міста.

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За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, наразі після ранкових вибухів у Рівному відомо про п’ятьох поранених.

Зокрема, одна людина, яку діставали з-під завалів, дістала політравму. Її стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

На місці удару працюють усі відповідні служби. Начальник ОВА також повідомив, що перебуває там разом із представниками міської влади.

Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих наразі уточнюється.

Напередодні, 13 жовтня, російський реактивний безпілотник влучив у навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету.

За оновленими даними поліції, внаслідок атаки поранення дістали 25 людей, ще трьох обстежували медики. Двом постраждалим у тяжкому стані проводили операції.

У навчальному корпусі виникла пожежа, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Також були пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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