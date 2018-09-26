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Клуб Лэмпарда унизил МЮ Моуринью в Кубке Англии

Манчестер Юнайтед уступил Дерби Каунти в Кубке Англии и вылетел с турнира в 1/16 финала.

Манчестер Юнайтед проиграл в серии пенальти Дерби Каунти (2:2, пен. 7:8) в Кубке Англии и прекратил выступления в третьем раунде турнира. Матч состоялся на стадионе Олд Траффорд.

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В первом тайме Мата открыл счет во встрече уже на 3-й минуте. Во второй половине матча Харри Уилсон сравнял счет со штрафного, а Джек Марриотт вывел баранов вперед на 85-й минуте. Благодаря голу Маруана Феллайни МЮ отыгрался на пятой добавленной минуте.

В серии послематчевых пенальти решающий промах совершил защитник Фил Джонс. Таким образом, подопечные Фрэнка Лэмпарда вышли в следующий раунд турнира, а МЮ с Жозе Моуринью свое участие в Кубке английской лиги завершил.

К слову, игроки Вест Хэма жестко потроллили Ярмоленко за промах в матче с Челси.

ФотоGetty Images.

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