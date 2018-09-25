The Best-2018: Месси впервые отдал голос за Роналду

Стало известно за кого свои голоса отдали звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.

24 сентября в Лондоне состоялась церемония вручения наград от ФИФА – The Best-2018.

Звезда каталонской Барселоны на правах капитана сборной Аргентины имел возможность отдать голос за лучшего футболиста планеты.

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Форвард блаугранас впервые отдал голос своемe злейшему конкуренту – нападающему туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Месси поставил португальца на третью строчку. Первые две позиции в рейтинге Лео были за Лукой Модричем, который стал лауреатом награды и Килианом Мбаппе.

А вот сам Роналду не включил Месси в свой топ-3. Форвард Старой синьоры на первую строчку разместил Рафаэля Варана, второе место отдал Модричу, а третье Гризманну.

Отметим, что впервые с 2008 года лучшим футболистом года по версии ФИФА не был признан ни Месси, ни Роналду.

Ранее УЕФА объявил победителя в голосовании за самый красивый гол 1-го тура Лиги чемпионов.

Фото: MaxiSports | Dreamstime.com