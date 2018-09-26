Клуб Лемпарда принизив МЮ Моурінью у Кубку Англії

Манчестер Юнайтед поступився Дербі Каунті у Кубку Англії і вилетів з турніру в 1/16 фіналу.

Манчестер Юнайтед програв у серії пенальті Дербі Каунті (2:2, пен. 7:8) в Кубку Англії і припинив виступи у третьому раунді турніру. Матч відбувся на стадіоні Олд Траффорд.

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У першому таймі Хуан Мата відкрив рахунок у зустрічі вже на 3-й хвилині. У другій половині матчу Гаррі Вілсон зрівняв рахунок зі штрафного, а Джек Марріотт вивів баранів вперед на 85-й хвилині. Завдяки голу Маруана Феллаїні МЮ відігрався на п’ятій доданій хвилині.

У серії післяматчевих пенальті вирішальний промах зробив захисник Філ Джонс. Таким чином, підопічні Френка Лемпарда вийшли в наступний раунд турніру, а МЮ з Жозе Моурінью свою участь в Кубку англійської ліги завершив.

До речі, гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі.

Фото: Getty Images.