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Мокрая и загорелая: Шарапова в черном бикини поразила фигурой

Теннисистка Мария Шарапова ошеломила откровенным фото в Instagram.

Российская теннисистка Мария Шарапова выложила очередной откровенный снимок на своей странице в соцсети Instagram.

На фото спортсменка позирует в черном купальнике на мостике у берега реки.

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“Кали не хочет прощаться с летом”, – подписала картинку Шарапова.

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Шарапова занимает 24-е место. Из-за травмы теннисистка вынуждена была досрочно завершить этот сезон.

К слову, легкоатлетка Юлия Левченко приручила опасную рептилию.

Фото: mariasharapova

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