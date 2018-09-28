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Мокра і засмагла: Шарапова у чорному бікіні вразила фігурою

Тенісистка Марія Шарапова приголомшила відвертим фото в Instagram.

Російська тенісистка Марія Шарапова виклала черговий відвертий знімок на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На фото спортсменка позує в чорному купальнику на містку біля берега річки.

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“Калі не хоче прощатися з літом”, – підписала картинку Шарапова.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Шарапова посідає 24-у сходинку. Через травму тенісистка змушена була достроково завершити цей сезон.

До речі, легкоатлетка Юлія Левченко приручила небезпечну рептилію.

Фото: mariasharapova

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