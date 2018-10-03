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Кінець епохи? Реал не може забити в трьох матчах поспіль вперше за 11 років

Реал вперше з сезону 2006/07 не зміг забити у трьох матчах поспіль – Севільї, Атлетіко та ЦСКА.

Реал Мадрид в рамках другого туру Ліги чемпіонів сенсаційно поступився на виїзді московському ЦСКА 1:0. До цього мадридці програли Севільї (0:3) і розписали суху нічию в дербі з Атлетіко (0:0).

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11 років тому у період грудень-січень Реал також не зміг забити в трьох матчах поспіль, тоді з командою працював Фабіо Капелло.

Тим часом гравці обіцяють виправити ситуацію.

— Ми роздратовані. Не очікували втратити очки у матчі з ЦСКА, і атмосфера в роздягальні зараз не найкраща. Потрібно підняти голову. В останніх трьох матчах ми зіграли не на своєму рівні. Проти Атлетіко в другому таймі діяли трохи краще. Коли ви не забиваєте, це викликає занепокоєння. Але ми знайдемо вихід із ситуації. Потрібно зібратися і бути позитивнішими, – цитує Луку Модріча офіційний сайт галактикос.

Нагадаємо, Реал зазнав розгромної поразки від Севільї в матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії.

ФотоVladyslav Moskovenko | Dreamstime.com

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