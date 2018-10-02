Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Лига чемпионов УЕФА сезона 2018/19 стартует 18 сентября.

Согласно новому формату турнира, на этой стадии изменено время матчей. Отныне игры будут начинаться в 19:55 и 22:00.

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Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу F и начнет свой еврокубковый путь с домашнего поединка против немецкого Хоффенхайма.

Группа А

№ Команда І П Н П З П О 1. Атлетико 1 1 0 0 2 1 3 2. Боруссия Д 1 1 0 0 1 0 3 3. Монако 1 0 0 1 1 2 0 4. Брюгге 1 0 0 1 0 1 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Монако 1:2 Атлетико 19:55 Монако _:_ Брюгге 22:00 Брюгге 0:1 Боруссия Д 22:00 Атлетико _:_ Боруссия Д 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 22:00 Атлетико _:_ Брюгге 19:55 Атлетико _:_ Монако 22:00 Боруссия Д _:_ Монако 22:00 Боруссия Д _:_ Брюгге 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 19:55 Брюгге _:_ Монако 22:00 Брюгге _:_ Атлетико 22:00 Боруссия Д _:_ Атлетико 22:00 Монако _:_ Боруссия Д

Группа B

№ Команда І П Н П З П О 1. Барселона 1 1 0 0 4 0 3 2. Интер 1 1 0 0 2 1 3 3. Тоттенхэм 1 0 0 1 1 2 0 4. ПСВ 1 0 0 1 0 4 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Барселона 4:0 ПСВ 22:00 Интер _:_ Барселона 19:55 Интер 2:1 Тоттенхэм 22:00 Тоттенхэм _:_ ПСВ 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 22:00 ПСВ _:_ Интер 22:00 ПСВ _:_ Барселона 22:00 Тоттенхэм _:_ Барселона 22:00 Тоттенхэм _:_ Интер 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 19:55 ПСВ _:_ Тоттенхэм 22:00 Барселона _:_ Тоттенхэм 22:00 Барселона _:_ Интер 22:00 Интер _:_ ПСВ

Группа С

№ Команда І П Н П З П О 1. Ливерпуль 1 1 0 0 3 2 3 2. Наполи 1 0 1 0 0 0 1 3. Црвена Звезда 1 0 1 0 0 0 1 4. ПСЖ 1 0 0 1 2 3 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Ливерпуль 3:2 ПСЖ 19:55 Црвена Звезда _:_ Ливерпуль 22:00 Црвена Звезда 1:1 Наполи 22:00 Наполи _:_ ПСЖ 2 тур. 2.10 5 тур. 28.11 19:55 ПСЖ _:_ Црвена Звезда 22:00 Наполи _:_ Црвена Звезда 22:00 Наполи _:_ Ливерпуль 22:00 ПСЖ _:_ Ливерпуль 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 22:00 Ливерпуль _:_ Црвена Звезда 22:00 Ливерпуль _:_ Наполи 22:00 ПСЖ _:_ Наполи 22:00 Црвена Звезда _:_ ПСЖ

Группа D

№ Команда І П Н П З П О 1. Галатасарай 1 1 0 0 3 0 3 2. Порту 1 0 1 0 1 1 1 3. Шальке 1 0 1 0 1 1 1 4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 3 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Галатасарай 3:0 Локомотив 22:00 Порту _:_ Локомотив 22:00 Шальке 1:1 Порту 22:00 Шальке _:_ Галатасарай 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 19:55 Локомотив _:_ Шальке 19:55 Локомотив _:_ Галатасарай 22:00 Порту _:_ Галатасарай 22:00 Порту _:_ Шальке 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 22:00 Галатасарай _:_ Шальке 19:55 Галатасарай _:_ Порту 22:00 Локомотив _:_ Порту 19:55 Шальке _:_ Локомотив

Група Е

№ Команда І П Н П З П О 1. Аякс 1 1 0 0 3 0 3 2. Бавария 1 1 0 0 2 0 3 3. Бенфика 1 0 0 1 0 2 0 4. АЕК 1 0 0 1 0 3 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 19:55 Аякс 3:0 АЕК 22:00 Бенфика _:_ Аякс 22:00 Бенфика 0:2 Бавария 22:00 Бавария _:_ АЕК 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 АЕК _:_ Бенфика 19:55 АЕК _:_ Аякс 22:00 Бавария _:_ Аякс 22:00 Бавария _:_ Бенфика 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 19:55 АЕК _:_ Бавария 22:00 Аякс _:_ Бавария 22:00 Аякс _:_ Бенфика 22:00 Бенфика _:_ АЕК

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Лион 1 1 0 0 2 1 3 2. Хоффенхайм 1 0 1 0 2 2 1 3. Шахтер Донецк 1 0 1 0 2 2 1 4. Манчестер Сити 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 19:55 Шахтер 2:2 Хоффенхайм 22:00 Лион _:_ Хоффенхайм 22:00 Манчестер Сити 1:2 Лион 22:00 Манчестер Сити _:_ Шахтер 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Хоффенхайм _:_ Манчестер Сити 22:00 Лион _:_ Манчестер Сити 22:00 Лион _:_ Шахтер 22:00 Хоффенхайм _:_ Шахтер 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 22:00 Хоффенхайм _:_ Лион 22:00 Манчестер Сити _:_ Хоффенхайм 22:00 Шахтер _:_ Манчестер Сити 22:00 Шахтер _:_ Лион

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 0 3 2. ЦСКА 1 0 1 0 2 2 1 3. Виктория Плзень 1 0 1 0 2 2 1 4. Рома 1 0 0 1 0 3 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 22:00 Виктория 2:2 ЦСКА 19:55 ЦСКА _:_ Рома 22:00 Реал 3:0 Рома 22:00 Виктория _:_ Реал 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Рома _:_ Виктория 19:55 ЦСКА _:_ Виктория 22:00 ЦСКА _:_ Реал 22:00 Рома _:_ Реал 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 22:00 Реал _:_ Виктория 19:55 Реал _:_ ЦСКА 22:00 Рома _:_ ЦСКА 19:55 Виктория _:_ Рома

Група Н

№ Команда І П Н П З П О 1. Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 3 0 3 2. Ювентус 1 1 0 0 2 0 3 3. Валенсия 1 0 0 1 0 2 0 4. Янг Бойз 1 0 0 1 0 3 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 22:00 Валенсия 0:2 Ювентус 19:55 Валенсия _:_ Янг Бойз 22:00 Янг Бойз 0:3 МЮ 22:00 Ювентус _:_ МЮ 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Ювентус _:_ Янг Бойз 19:55 МЮ _:_ Янг Бойз 22:00 МЮ _:_ Валенсия 22:00 Ювентус _:_ Валенсия 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 19:55 Янг Бойз _:_ Валенсия 22:00 Валенсия _:_ МЮ 22:00 МЮ _:_ Ювентус 22:00 Янг Бойз _:_ Ювентус

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