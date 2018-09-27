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Севилья разгромила Реал за 39 минут

Реал потерпел разгромное поражение от Севильи в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Севилья принимала мадридский Реал на своем поле в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе Рамон Санчес Писхуан и завершилась победой нервионцев со счетом 3:0.

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Все три мяча хозяева забили еще в первом тайме. Дубль оформил Андре Силва: сначала португалец поразил ворота галактикос после подачи от Хесуса Наваса, а через 4 минуты, он же сыграл на добивании. Третий мяч в сетку ворот Куртуа вколотил Виссам Бен-Йеддер, который откликнулся на навес Франко Васкеса.

Сливочные имели шансы сократить отставание, однако Гарет Бэйл и Лука Модрич не использовали свои шансы.

В итоге Реал (13 очков) потерпел первое поражение в этом чемпионате и занимает второе место в турнирной таблице, Севилья (10) идет четвертой.

Напомним, клуб Лэмпарда унизил МЮ Моуринью в Кубке Англии.

Фото: Getty Images.

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