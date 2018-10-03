Украинский специалист Роман Санжар ушел с поста главного тренера донецкого Олимпика.
После 5,5 лет работы в донецком Олимпике команду покидает главный тренер Роман Санжар.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Решение прекратить сотрудничество было принято по обоюдному согласию сторон.
Вместе с Романом Николаевичем Олимпик оставляют его помощники – ассистент главного тренера Алексей Зимовский и тренер вратарей Станислав Тищенко.
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Роман Санжар возглавил Олимпик в апреле 2013 года, через год выведя команду в Премьер-лигу. В своем дебютном сезоне в УПЛ дончане дошли до полуфинала Кубка Украины, а весной 2017 года Олимпик завоевал историческую путевку в еврокубки, заняв четвертое место в чемпионате.
У руля Олимпика Санжар провел 177 матчей (из них 125 – в УПЛ).
После 10 туров Премьер-лиги нынешнего сезона донецкая команда занимает 7 место, имея в активе 12 очков.
Напомним, Вячеслав Грозный возглавил Арсенал-Киев.
Фото: olimpik.com.ua