Факты ICTV подводят итоги 10-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли десятый тур. Открывали тур во Львове матчем Карпаты – Шахтер, который завершился в пользу подопечных Паулу Фонсеки со счетом 1:6.

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А вот Динамо в воскресенье с двумя удалениями минимально смогли обыграть Арсенал-Киев – 0:1. Зато луганская Заря разошлась миром с ФК Львов, а полтавская Ворскла всухую обыграла Десну.

Карпаты — Шахтер – 1:6

Голы: Швед 90 + 2 — Ракицкий 13, Фернандо 26, Мора 29, Марлос 35, 45 + 1, Матвиенко 79

Олимпик — Александрия – 2:3

Голы: Кольцов 11, Политыло 29 — Шаситал 25, Банада 73, Грицук 89

Десна — Ворскла – 0:2

Голы: Кулач 4, Шарпар 62

Черноморец — Мариуполь – 0:1

Голы: Вакула 69

Заря — ФК Львов – 0:0

Арсенал-Киев — Динамо – 0:1

Голы: Дуелунд 35

Фото: ФК Заря.