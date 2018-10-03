Український фахівець Роман Санжар пішов з поста головного тренера донецького Олімпіка.

Після 5,5 років роботи у донецькому Олімпіку команду покидає головний тренер Роман Санжар.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Рішення припинити співпрацю було прийнято за обопільною згодою сторін.

Разом з Романом Миколайовичем Олімпік залишають його помічники – асистент головного тренера Олексій Зміївський і тренер воротарів Станіслав Тищенко.

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Роман Санжар очолив Олімпік в квітні 2013 року, через рік вивівши команду у Прем’єр-лігу. У своєму дебютному сезоні в УПЛ донеччани дійшли до півфіналу Кубка України, а навесні 2017 го року Олімпік завоював історичну путівку в єврокубки, посівши четверте місце в чемпіонаті.

Біля керма Олімпіка Санжар провів 177 матчів (з них 125 – в УПЛ).

Після 10 турів Прем’єр-ліги нинішнього сезону донецька команда займає 7 місце, маючи в активі 12 очок.

Нагадаємо, В’ячеслав Грозний очолив Арсенал-Київ.

Фото: olimpik.com.ua