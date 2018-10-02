Легендарный голкипер Ливерпуля Брюс Гроббелар рассказал о трудном периоде в своей жизни.

Один из самых легендарных вратарей в истории Ливерпуля Брюс Гроббелар (победитель Кубка чемпионов-1984, шестикратный чемпион Англии) в интервью The Guardian рассказал о самом тяжелом фрагменте своей юности.

В 1975 году Брюса 17-летним юношей призвали в родезийскую армию (Родезия – существовала в 1965-1979 годах. Это непризнанное государство на территории современного Зимбабве) и он оказался втянут в военные действия за независимость Зимбабве.

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Он вздрагивает, когда вспоминает, как его товарищи – белые солдаты – издевались над трупами чернокожих борцов за свободу:

— Тот парень отрезал ухо каждому, кого он убивал. Он держал их в банке. У него их было много, – вспоминает Гроббелар.

Затем 60-летний Гроббелар рассказал, как впервые убил человека:

— Впервые это произошло в сумерках. Когда солнце садится, ты можешь видеть тени на кустах. Но нельзя никого узнать в этих тенях, пока не увидишь белки глаз. Ты стреляешь, падаешь и тонешь в бесконечном грохоте перестрелки. Ты слышишь голоса своих: Капрал, я ранен. Ты свистишь на него, чтобы он замолчал, иначе убьют всех. Когда перестрелка заканчивается, тела лежат повсюду. Когда видишь такое впервые, содержимое желудка выходит наружу. Сколько людей я убил? Не могу сосчитать. Их было много. Вот почему я всегда жил сегодняшним днем. Я могу только пожалеть о прошлом, я не могу его изменить. Футбол помог мне избавиться от темных мыслей, навязанных войной, – сказал экс-футболист.

Брюса не любили звезды мерсисайдцев а также главный тренер команды Боб Пейсли. С Ливерпулем Гроббелар завоевал 13 трофеев за 14 лет.

К слову, экс-голкиперу Ливерпуля забили фантастический гол.

Фото: Getty Images.