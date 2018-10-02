PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Экс-голкипер Ливерпуля признался в убийстве десятков людей/

Экс-голкипер Ливерпуля признался в убийстве десятков людей

Легендарный голкипер Ливерпуля Брюс Гроббелар рассказал о трудном периоде в своей жизни.

Один из самых легендарных вратарей в истории Ливерпуля Брюс Гроббелар (победитель Кубка чемпионов-1984, шестикратный чемпион Англии) в интервью The Guardian рассказал о самом тяжелом фрагменте своей юности.

В 1975 году Брюса 17-летним юношей призвали в родезийскую армию (Родезия – существовала в 1965-1979 годах. Это непризнанное государство на территории современного Зимбабве) и он оказался втянут в военные действия за независимость Зимбабве.

Читайте: Игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами

Он вздрагивает, когда вспоминает, как его товарищи – белые солдаты – издевались над трупами чернокожих борцов за свободу:

— Тот парень отрезал ухо каждому, кого он убивал. Он держал их в банке. У него их было много, – вспоминает Гроббелар.

Затем 60-летний Гроббелар рассказал, как впервые убил человека:

— Впервые это произошло в сумерках. Когда солнце садится, ты можешь видеть тени на кустах. Но нельзя никого узнать в этих тенях, пока не увидишь белки глаз. Ты стреляешь, падаешь и тонешь в бесконечном грохоте перестрелки. Ты слышишь голоса своих: Капрал, я ранен. Ты свистишь на него, чтобы он замолчал, иначе убьют всех. Когда перестрелка заканчивается, тела лежат повсюду. Когда видишь такое впервые, содержимое желудка выходит наружу. Сколько людей я убил? Не могу сосчитать. Их было много. Вот почему я всегда жил сегодняшним днем. Я могу только пожалеть о прошлом, я не могу его изменить. Футбол помог мне избавиться от темных мыслей, навязанных войной, – сказал экс-футболист.

Брюса не любили звезды мерсисайдцев а также главный тренер команды Боб Пейсли. С Ливерпулем Гроббелар завоевал 13 трофеев за 14 лет.

К слову, экс-голкиперу Ливерпуля забили фантастический гол.

Фото: Getty Images.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами
Где смотреть Ливерпуль — Челси
Супруги с ожирением разрушили трехэтажный дом во время секса
Ливерпуль – Саутгемптон, Шальке – Бавария: анонс и прогноз матчей
Старридж изо всех сил въехал голкиперу ПСЖ между ног
Салах гневно отреагировал на гол Фирмино в ворота ПСЖ
Звезда Ливерпуля любит мыть посуду и не планирует съезжать от родителей
Ливерпуль пропустил от Лестера после грубой ошибки Алиссона
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка