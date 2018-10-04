Форвард Наполі Аркадіуш Мілік зазнав розбійного нападу після перемоги його команди над Ліверпулем в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Нападник італійського Наполі і національної збірної Польщі Аркадіуш Мілік був пограбований після перемоги адзурі в матчі Ліги Чемпіонів над Ліверпулем (1:0).

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Напад стався через кілька годин після матчу, коли футболіст повертався додому у передмісті Неаполя близько другої години ночі.

Про це повідомляє видання Il Mattino.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів За інформацією ресурсу, коли футболіст повертався додому на своєму авто йому перегородив дорогу мотоцикл з двома грабіжниками у шоломах. Один з них підійшов до машини, направив пістолет на Міліка, і став вимагати годинник Rolex Daytona, вартість якого оцінюється в €20 тис. Гравець не став чинити опір і послухав злочинців, після чого ті негайно втекли. Поліція вже почала розслідування злочину.

Раніше подібні інциденти вже траплялися з іншими гравцями Наполі. Лоренсо Інсіньє, Марек Гамшик і Едінсон Кавані також ставали жертвами крадіжок в Неаполі і передмісті.

У поєдинку проти мерсисайдців Аркадіуш провів на полі 68 хвилин.

До речі, Реал не може забити в трьох матчах поспіль вперше за 11 років.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com