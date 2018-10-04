Дивіться онлайн-трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги Європи Яблонець — Динамо на Фактах ICTV у четвер, 4 жовтня, о 22.00.

Яблонець та Динамо зійдуться на стадіоні Стршельніце у Чехії в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги Європи 2018/19 у четвер, 4 жовтня.

У стартовому турі Динамо сенсаційно розділило очки з казахською Астаною, зігравши 2:2, а Яблонець поступився французькому Ренну 2:1. Тепер біло-сині спробують реабілітуватися за гру проти Астани.

У матчі проти Яблонця кияни не дорахуються через травму стегна Беньяміна Вербіча, який награвався в останніх матчах на позиції центрфорварда. Замість нього на полі з’явиться Артем Бесєдін, який пропустив через травму більше місяця. У чехів під питанням участь лише одного гравця – форварда Мартіна Долежала.

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Яблонець раніше не зустрічався з українськими командами, тоді як Динамо має солідну історію зустрічей з чеськими командами. Останньою такою була Славія у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Цікаво, що капітан Яблонця Томаш Хюбшман будучи гравцем донецького Шахтаря зіграв 27 матчів проти Динамо, з яких виграв 15, 4 зіграв унічию і 8 програв.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів мінімальним фаворитом матчу є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Яблонця приймають ставки з коефіцієнтом 2.80. Успіх киян оцінюють в 2.70. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

Прогноз Фактів ICTV

Яблонець — Динамо – 1:1.