Голкипер Бешикташа Лорис Кариус пропустил курьезный гол в матче второго тура Лиги Европы от Мальме.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Бешикташ на выезде уступил Мальме – 2:0.

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Счет во встрече был открыт благодаря автоголу Джанера Эркина, но вина за пропущенный мяч полностью лежит на вратарю турецкой команды Лорису Кариусу. Кажется, от финала Лиги чемпионов немец до сих пор не может оправиться.

Фанаты шведского Мальме даже посвятили Лорису отдельный баннер. “У него болит голова. Все мячи пролетают мимо. Замечательно, что сегодня против нас играет Кариус, – написали шведы на холсте.

Как выяснилось позже, эти слова были пророческими.

Напомним, Кариус перешел из Ливерпуля в Бешикташ на правах аренды. Популярность футболисту принесли две его грубые ошибки в финале Лиги чемпионов, которые стоили мерсисайдцам трофея турнира.

Фото: Oleh Dubyna | Dreamstime.com.