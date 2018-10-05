Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус пропустив курйозний гол у матчі другого туру Ліги Європи від Мальме.

У матчі другого туру групового етапу Ліги Європи Бешикташ на виїзді поступився Мальме – 2:0.

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Рахунок у зустрічі було відкрито завдяки автоголу Джанера Еркіна, але вина за пропущений м’яч повністю лежить на воротарю турецької команди Лорісу Каріусу. Здається, від фіналу Ліги чемпіонів німець досі не може оговтатися.

Фанати шведського Мальме навіть присвятили Лорісу окремий банер. “В нього болить голова. Всі м’ячі пролітають повз нього. Чудово, що сьогодні проти нас грає Каріус! – написали шведи на полотні.

Як зясувалося пізніше, ці слова були пророчими.

Нагадаємо, Каріус перейшов з Ліверпуля в Бешикташ на правах оренди. Популярність футболісту принесли дві його грубі помилки у фіналі Ліги чемпіонів, які вартували мерсисайдцям трофею турніру.

Фото: Oleh Dubyna | Dreamstime.com.