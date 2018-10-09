Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може зіткнутися з серйозним покаранням за те, що спровокував бійку після закінчення поєдинку з Конором МакГрегором.

Атлетична комісія штату Невада утримує призові російського бійця змішаного стилю Хабіба Нурмагомедова, які він повинен був отримати за перемогу над ірландцем Конором МакГрегором на турнірі UFC 229.

Про це розповів глава Абсолютного бійцівського чемпіонату Дейна Вайт, слова якого наводить TMZ.

— Вони вилучили гроші зараз і думають про те, щоб не виплачувати їх Хабібу. Він точно не отримає повну суму. Хабіб абсолютно точно збереже свій чемпіонський пояс, але також буде дискваліфікований. Швидше за все, на 4-6 місяців. Він не зможе проводити бої на території США, однак запрошувати його на турніри в інших країнах ми не збираємося, – заявив Уайт.

Глава UFC висловив думку, що сума штрафу буде близька до $250 тис. Раніше з’явилися чутки про те, що Нурмагомедов може позбутися всього гонорару.

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За перемогу над Макгрегором Нурмагомедов повинен був отримати $2 млн, також йому належить частка з продажу трансляцій. Після перемоги над МакГрегором, Хабіб накинувся на спаринг-партнера ірландця, який перебував за межами октагону. Після чого розпочалася масова бійка за участю спортсменів і поліції.

Нурмагомедову відмовилися вручати пояс в клітці, хоча він просив це зробити. Перемога стала для нього 27-ю в 27-ми поєдинках, МакГрегор програв вчетверте при 21 перемозі.

Фото: скріншот/ESPN.