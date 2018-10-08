Стало известно, почему чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроил драку после победы в поединке с ирландцем Конором МакГрегором.

Комментатор UFC Джо Роган рассказал о причинах драки, которую устроил Хабиб Нурмагомедов после победы в поединке с ирландцем Конором МакГрегором.

Читайте: МакГрегор обозвал Хабиба крысой и пообещал отправить в горы

По его словам, Нурмагомедов так отреагировал на провокацию со стороны тренера МакГрегора Диллона Дениса.

— Я не слышал, что именно было сказано, но Диллон однозначно оскорблял и провоцировал Хабиба. И после этого Хабиб выпрыгнул из клетки и атаковал его, взял и прыгнул в толпу. Я не мог поверить своим глазам. Думал, он просто пошлет Диллона подальше, – заявил Роган, чьи слова приводит портал Joe.co.uk.

Комментатор также отметил, что Нурмагомедов несколько раз обращал внимание рефери на то, что МакГрегор цеплялся за перчатки соперника, а это запрещено правилами поединка.

khabib vs everybody GET SOME pic.twitter.com/zLTbjXf42X — Calhoun (@linkcalhoun) 7 жовтня 2018 р.

Драку Хабиба прокомментировал и его тренер и отец Абдулманап Нурмагомедов.

— Тренер из команды МакГрегора постоянно демонстрировал фотографию, где в руке Хабиба вино, он выпивает, разливает, в таком духе представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию, – заявил Нурмагомедов-старший.

По его словам, он просил сына не реагировать на подобные вещи и сконцентрироваться на сопернике.

— Когда Хабиб схватил удушающим приемом МакГрегора, взглянул на тренерский штаб, он начал его оскорблять, и затем Хабиб перелетел через октагон – это недопустимо, – добавил Абдулманап.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу над МакГрегором. Сразу после завершения поединка российский спортсмен поспорил с кем-то за пределами отагона, после чего перепрыгнул к болельщикам через забор, где произошла массовая драка. На пресс-конференции после боя Хабиб извинился за то, что перелез через забор октагона и устроил драку.

Фото: Getty Images.