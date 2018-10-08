PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Причина, почему Хабиб после боя с МакГрегором устроил массовую драку/

Причина, почему Хабиб после боя с МакГрегором устроил массовую драку

Стало известно, почему чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроил драку после победы в поединке с ирландцем Конором МакГрегором.

Комментатор UFC Джо Роган рассказал о причинах драки, которую устроил Хабиб Нурмагомедов после победы в поединке с ирландцем Конором МакГрегором.

Читайте: МакГрегор обозвал Хабиба крысой и пообещал отправить в горы

По его словам, Нурмагомедов так отреагировал на провокацию со стороны тренера МакГрегора Диллона Дениса.

— Я не слышал, что именно было сказано, но Диллон однозначно оскорблял и провоцировал Хабиба. И после этого Хабиб выпрыгнул из клетки и атаковал его, взял и прыгнул в толпу. Я не мог поверить своим глазам. Думал, он просто пошлет Диллона подальше, – заявил Роган, чьи слова приводит портал Joe.co.uk.

Комментатор также отметил, что Нурмагомедов несколько раз обращал внимание рефери на то, что МакГрегор цеплялся за перчатки соперника, а это запрещено правилами поединка.

Драку Хабиба прокомментировал и его тренер и отец Абдулманап Нурмагомедов.

— Тренер из команды МакГрегора постоянно демонстрировал фотографию, где в руке Хабиба вино, он выпивает, разливает, в таком духе представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию, – заявил Нурмагомедов-старший.

По его словам, он просил сына не реагировать на подобные вещи и сконцентрироваться на сопернике.

— Когда Хабиб схватил удушающим приемом МакГрегора, взглянул на тренерский штаб, он начал его оскорблять, и затем Хабиб перелетел через октагон – это недопустимо, – добавил Абдулманап.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу над МакГрегором. Сразу после завершения поединка российский спортсмен поспорил с кем-то за пределами отагона, после чего перепрыгнул к болельщикам через забор, где произошла массовая драка. На пресс-конференции после боя Хабиб извинился за то, что перелез через забор октагона и устроил драку.

Фото: Getty Images.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка