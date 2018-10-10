10 октября в США стартует продажа билетов на бой Василия Ломаченко против Хосе Педраса, который состоится 8 декабря в Нью-Йорке.
10 октября начнется продажа билетов на боксерский поединок между обладателем пояса WBA в легком весе украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой.
Об этом сообщает BoxingScene.
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Билеты будут продаваться в пяти ценовых категориях от $56 (1562 грн) до $506 (14 117 грн).
Поединок пройдет на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден, а именно в Театре Хулу Мэдисон парк.
Ранее Ломаченко назвал одного из самых сильных соперников.
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