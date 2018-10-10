10 жовтня в США стартує продаж квитків на бій Василя Ломаченка проти Хосе Педраси, який відбудеться 8-го грудня в Нью-Йорку.
10 жовтня почнеться продаж квитків на боксерський поєдинок між володарем поясу WBA в легкій вазі українцем Василем Ломаченком та чемпіоном світу за версією WBO пуерторіканцем Хосе Педрасою.
Про це повідомляє BoxingScene.
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Квитки будуть продаватися в п’яти цінових категоріях від $56 (1562 грн) до $506 (14 117 грн).
Поєдинок пройде в легендарній арені Медісон Сквер Гарден, а саме в Театрі Хулу Медісон парк.
Раніше Ломаченко назвав одного з найсильніших суперників.
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