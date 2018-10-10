Ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедов отстранили от боев.
Ирландском бойцу UFC Конору МакГрегор запретили месяц участвовать в боях.
Об этом сообщает британское издание Mirror.
Причиной отстранения экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях стал вердикт медиков. Такое решение врачи приняли, осмотрев МакГрегора после его поединка с Нурмагомедовым.
Читайте: Босс UFC назвал размер штрафа и срок дисквалификации Хабиба
До 28 октября ирландцу запретили проводить спарринги, а до 6 ноября Конор не сможет проводить бои.
Практика отстранения спортсменов по медицинским причинам является распространенной в UFC.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу над МакГрегором.
Фото: Conor McGregor Official.