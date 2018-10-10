Ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедов отстранили от боев.

Ирландском бойцу UFC Конору МакГрегор запретили месяц участвовать в боях.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Причиной отстранения экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях стал вердикт медиков. Такое решение врачи приняли, осмотрев МакГрегора после его поединка с Нурмагомедовым.

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До 28 октября ирландцу запретили проводить спарринги, а до 6 ноября Конор не сможет проводить бои.

Практика отстранения спортсменов по медицинским причинам является распространенной в UFC.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу над МакГрегором.

Фото: Conor McGregor Official.