Голкипер Динамо и сборной Украины Денис Бойко лидирует среди вратарей в Европе по количеству “сухих” матчей в нынешнем сезоне.
Вратарь Динамо и сборной Украины Денис Бойко возглавил рейтинг лучших вратарей Европы по количеству “сухих” матчей.
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Бойко во всех турнирах сыграл 17 матчей, в которых пропустил 12 голов и в 11 поединках удерживал свои ворота на замке.
Топ-10 вратарей Европы по количеству “сухих” матчей:
- Денис Бойко (Динамо, Украина) – 11 матчей
- Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) – 7
- Томаш Вацлик (Севилья, Чехия) – 7
- Илья Абаев (Ростов, Россия) – 6
- Кэпа (Челси, Испания) – 6
- Мерт Гюнок (Бешикташ, Турция) – 6
- Эдуард Менди (Реймс, Франция) – 6
- Андрей Лунев (Зенит, Россия) – 6
- Александр Максименко (Спартак, Россия) – 6
- Бенуа Костил (Бордо, Франция) – 6
В чемпионате Украины вратарь провел “всухую” 8 матчей, также не пропустил в победном матче за Суперкубок Украины против Шахтера и в двух – в квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, Динамо упустило победу в матче с Яблонцем, ведя в счете 2:0.