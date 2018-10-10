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Голкипер Динамо — лучший вратарь Европы по количеству “сухих” матчей

Голкипер Динамо и сборной Украины Денис Бойко лидирует среди вратарей в Европе по количеству “сухих” матчей в нынешнем сезоне.

Вратарь Динамо и сборной Украины Денис Бойко возглавил рейтинг лучших вратарей Европы по количеству “сухих” матчей.

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Бойко во всех турнирах сыграл 17 матчей, в которых пропустил 12 голов и в 11 поединках удерживал свои ворота на замке.

Топ-10 вратарей Европы по количеству “сухих” матчей:

  1. Денис Бойко (Динамо, Украина) – 11 матчей
  2. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) – 7
  3. Томаш Вацлик (Севилья, Чехия) – 7
  4. Илья Абаев (Ростов, Россия) – 6
  5. Кэпа (Челси, Испания) – 6
  6. Мерт Гюнок (Бешикташ, Турция) – 6
  7. Эдуард Менди (Реймс, Франция) – 6
  8. Андрей Лунев (Зенит, Россия) – 6
  9. Александр Максименко (Спартак, Россия) – 6
  10. Бенуа Костил (Бордо, Франция) – 6

В чемпионате Украины вратарь провел “всухую” 8 матчей, также не пропустил в победном матче за Суперкубок Украины против Шахтера и в двух – в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, Динамо упустило победу в матче с Яблонцем, ведя в счете 2:0.

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