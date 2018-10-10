Голкипер Динамо и сборной Украины Денис Бойко лидирует среди вратарей в Европе по количеству “сухих” матчей в нынешнем сезоне.

Вратарь Динамо и сборной Украины Денис Бойко возглавил рейтинг лучших вратарей Европы по количеству “сухих” матчей.

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Бойко во всех турнирах сыграл 17 матчей, в которых пропустил 12 голов и в 11 поединках удерживал свои ворота на замке.

Топ-10 вратарей Европы по количеству “сухих” матчей:

Денис Бойко (Динамо, Украина) – 11 матчей Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) – 7 Томаш Вацлик (Севилья, Чехия) – 7 Илья Абаев (Ростов, Россия) – 6 Кэпа (Челси, Испания) – 6 Мерт Гюнок (Бешикташ, Турция) – 6 Эдуард Менди (Реймс, Франция) – 6 Андрей Лунев (Зенит, Россия) – 6 Александр Максименко (Спартак, Россия) – 6 Бенуа Костил (Бордо, Франция) – 6

В чемпионате Украины вратарь провел “всухую” 8 матчей, также не пропустил в победном матче за Суперкубок Украины против Шахтера и в двух – в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, Динамо упустило победу в матче с Яблонцем, ведя в счете 2:0.