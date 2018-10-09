Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд проиграл действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в товарищеском поединке.
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен за 5 минут и 17 ходов победил в товарищеской партии английского защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда.
Об этом сообщает BBC.
— Когда нахожу свободное время, всегда стараюсь сыграть партию в шахматы. Хотя это можно считать поражением со счетом 0: 1, я буду тренироваться больше, и возможно, мы проведем матч-реванш, – признался футболист.
Товарищеский поединок прошел в Манчестере 8 октября.
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Ранее Карлсен всего за девять ходов обыграл основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Одноклубники даже прозвали Трента Мелвудским гроссмейстером. Главным шахматным соперником Александера-Арнольда в Ливерпуле был еще один местный воспитанник Бен Вудберн (ныне выступающий за Шеффилд Юнайтед). Во время выездных матчей и сборов ребята постоянно сидели в приложении шахмат или даже за реальной доской.
Ранее Факты ICTV писали, что игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами.