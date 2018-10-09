PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Футболист продержался 17 ходов в партии с чемпионом мира по шахматам, Билл Гейтс лишь 9/

Футболист продержался 17 ходов в партии с чемпионом мира по шахматам, Билл Гейтс лишь 9

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд проиграл действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в товарищеском поединке.

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен за 5 минут и 17 ходов победил в товарищеской партии английского защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда.

Об этом сообщает BBC.

— Когда нахожу свободное время, всегда стараюсь сыграть партию в шахматы. Хотя это можно считать поражением со счетом 0: 1, я буду тренироваться больше, и возможно, мы проведем матч-реванш, – признался футболист.

Товарищеский поединок прошел в Манчестере 8 октября.

Читайте: Звезда Ливерпуля любит мыть посуду и не планирует съезжать от родителей

Ранее Карлсен всего за девять ходов обыграл основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Одноклубники даже прозвали Трента Мелвудским гроссмейстером. Главным шахматным соперником Александера-Арнольда в Ливерпуле был еще один местный воспитанник Бен Вудберн (ныне выступающий за Шеффилд Юнайтед). Во время выездных матчей и сборов ребята постоянно сидели в приложении шахмат или даже за реальной доской.

Ранее Факты ICTV писали, что игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Форвард Наполи стал жертвой разбойного нападения после победы над Ливерпулем
Экс-голкипер Ливерпуля признался в убийстве десятков людей
Игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами
Где смотреть Ливерпуль — Челси
Супруги с ожирением разрушили трехэтажный дом во время секса
Ливерпуль – Саутгемптон, Шальке – Бавария: анонс и прогноз матчей
Старридж изо всех сил въехал голкиперу ПСЖ между ног
Салах гневно отреагировал на гол Фирмино в ворота ПСЖ
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка