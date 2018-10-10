Голкіпер Динамо та збірної України Денис Бойко лідирує серед воротарів у Європі за кількістю “сухих” матчів у нинішньому сезоні.

Воротар Динамо та збірної України Денис Бойко очолив рейтинг найкращих воротарів Європи за кількістю “сухих” матчів.

Читайте: Футболіст протримався 17 ходів у партії з чемпіоном світу з шахів, Білл Гейтс лише 9

Бойко в усіх турнірах відіграв 17 матчів, у яких пропустив 12 голів і в 11 поєдинках утримував свої ворота на замку.

Топ-10 воротарів Європи за кількістю “сухих” матчів:

Денис Бойко (Динамо, Україна) — 11 матчів

Ігор Акінфєєв (ЦСКА, Росія) — 7

Томаш Вацлік (Севілья, Чехія) — 7

Ілля Абаєв (Ростов, Росія) — 6

Кепа (Челсі, Іспанія) — 6

Мерт Гюнок (Бешикташ, Туреччина) — 6

Едуард Менді (Реймс, Франція) — 6

Андрій Луньов (Зеніт, Росія) — 6

Олександр Максименко (Спартак, Росія) — 6

Бенуа Костіль (Бордо, Франція) — 6

У чемпіонаті України воротар провів “всуху” 8 матчів, також не пропустив в переможному матчі за Суперкубок України проти Шахтаря і в двох – у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу у матчі з Яблонцем, ведучи у рахунку 2:0.