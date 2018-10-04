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Динамо упустило победу в матче с Яблонцем ведя в счете 0:2

Киевское Динамо в матче второго тура Лиги Европы встречалось с чешским Яблонцем на выезде.

Яблонец — Динамо – 2:2

Голы: Говорка, 33 Травник, 81 – Цыганков, 8 Гармаш, 15

Яблонец: Грубы, Ганоушек, Лишка, Говорка, Голешов, Хюбшман, Йовович (Соболь, 90+2), Поважанец, Травник, Масопуст (Кубиста, 86), Храмоста (Икауньес, 78).

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Морозюк, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 79), Цыганков, Беседин, Гармаш.

Киевское Динамо в матче второго раунда Лиги Европы встречалось на выезде с чешским Яблонцем. Игра прошла на стадионе Стршельнице и завершилась вничью 2:2.

Счет в матче открыл Виктор Цыганков уже на 8-й минуте. Украинец получил пас от партнера в штрафной и пробил мимо голкипера. На 15-й минуте Гармаш удвоил счет в матче ударом из-за пределов штрафной.

Яблонцу удалось пробить сетку ворот Бойко на 33-й минуте усилиями Говорки. А под конец второго тайма и вовсе сравнять счет. Травник получил великолепную передачу и пребывая один на один с голкипером, хладнокровно отправил мяч в сетку.

Больше голов в матче команды не забивали.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы Яблонец — Динамо.

 Фото: FK Jablonec.

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