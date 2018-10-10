Ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора МакГрегора після поєдинку з росіянином Хабібом Нурмагомедовим відсторонили від боїв.

Ірландському бійцю UFC Конору МакГрегору заборонили місяць брати участь у боях.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

Причиною відсторонення екс-чемпіона UFC у двох вагових категоріях став вердикт медиків. Таке рішення лікарі прийняли, оглянувши МакГрегора після його поєдинку з Нурмагомедовим.

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До 28 жовтня ірландцю заборонили проводити спаринги, а до 6 листопада Конор не зможе проводити бої.

Практика відсторонення спортсменів з медичних причин є поширеною в UFC.

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов у четвертому раунді здобув перемогу над МакГрегором.

Фото: Conor McGregor Official.