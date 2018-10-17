Сборная Украины благодаря первому месту в группе 1 Лиги В получит удвоенную сумму премиальных за участие в Лиге наций.

Сборная Украины благодаря победе над Чехией в третьем матче Лиги наций не только досрочно гарантировала себе первое место в группе, но и щедрые призовые от УЕФА.

€1,5 млн сине-желтые получат от УЕФА за участие в турнире. Именно такая сумма предусмотрена каждому представителю Дивизиона B, где выступает и Украина.

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Также наша сборная получит бонусы в размере €1,5 млн за первое место в группе.

Таким образом, национальная команда заработает €3 млн.

Отметим, что в Дивизионе A за участие команды получат €2,25 млн и столько же за победу в своей группе.

К слову, Уэльс без Бэйла и Ремзи деклассировал Ирландию в Лиге наций.

Фото: ФФУ.