Збірна України завдяки першому місцю у групі 1 Ліги В отримає подвоєну суму преміальних за участь у Лізі націй.

Збірна України завдяки перемозі над Чехією у третьому матчі Ліги націй не лише достроково гарантувала собі перше місце у групі, але й щедрі призові від УЄФА.

€1,5 мільйона синьо-жовті отримають від УЄФА за участь у турнірі. Саме така сума передбачена кожному представнику Дивізіону B, де виступає і Україна.

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Також наша збірна отримає бонуси у розмірі €1,5 млн за перше місце у групі.

Таким чином, національна команда заробить €3 млн.

Зазначимо, що в Дивізіоні A за участь команди отримають €2,25 млн і стільки ж за перемогу у своїй групі.

До речі, Вельс без Бейла та Ремзі декласував Ірландію в Лізі націй.

Фото: ФФУ.