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УЕФА дисквалифицировал российский клуб из еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил казанский Рубин от всех европейских соревнований.

УЕФА отстранил казанский клуб Рубин от еврокубковых соревнований на один сезон.

Российская команда не сможет выступать в турнирах под эгидой УЕФА, если квалифицируется туда в течение следующих двух лет.

Читайте: УЕФА анонсировала систему VAR в Лиге чемпионов

Основанием для дисквалификации стало нарушение правил финансового Fair play, о чем объявили на заседании союза в четверг.

Рубин может обжаловать вердикт в CAS.

Напомним, УЕФА планирует создать еще один клубный турнир.

Фото: UEFA.

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