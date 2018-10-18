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УЄФА дискваліфікував російський клуб з єврокубків

Союз європейських футбольних асоціацій відсторонив казанський Рубін від всіх європейських змагань.

УЄФА відсторонив казанський клуб Рубін від єврокубкових змагань на один сезон.

Російська команда не зможе виступати в турнірах під егідою УЄФА, якщо кваліфікується до них протягом наступних двох років.

Читайте: УЄФА анонсувала систему VAR в Лізі чемпіонів

Підставою для дискваліфікації стало порушення правил фінансового Fair play, про що оголосили на засіданні союзу в четвер.

Рубін може оскаржити вердикт у CAS.

Нагадаємо, УЄФА планує створити ще один клубний турнір.

ФотоUEFA.

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