Кими Райкконен выиграл Гран-при США — для гонщика Ferrari эта победа стала первой за пять с половиной лет.
21 октября в Остине на автодроме Трасса Америк прошла гонка Гран-при США. Победу в ней одержал пилот Ferrari Кими Райкконен.
Второе место занял гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен.
Тройку лучших замкнул лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон.
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За ним сразу же финишировал Себастьян Феттель, не дав Хэмилтону досрочно завоевать звание чемпиона мира.
Формула-1. Гран-при США
- 1. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari)
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,281
- 3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2,342
- 4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +18,222
- 5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +24,744
- 6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.27,210
- 7. Карлос Сайнс (Renault Sport F1) +1.34,994
- 8. Эстебан Окон (Racing Point Force India) +1.39,288
- 9. Магнуссен (Haas) +1.40,657
- 10. Серхио Перес (Racing Point Force India) +1.41,080
|Личный зачет
|Кубок конструкторов
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|346
|1.
|Mercedes AMG F1
|563
|2.
|Себастьян Феттель
|276
|2.
|Scuderia Ferrari
|497
|3.
|Кими Райкконен
|221
|3.
|Red Bull Racing
|337
|4.
|Валттери Боттас
|217
|4.
|Renault Sport F1
|106
|5.
|Макс Ферстаппен
|191
|5.
|Haas
|84
|6.
|Даниэль Риккардо
|146
|6.
|McLaren
|58
|7.
|Нико Хюлькенберг
|61
|7.
|Racing Point Force India
|47
|8.
|Серхио Перес
|57
|8.
|Scuderia Toro Rosso
|32
|9.
|Кевин Магнуссен
|53
|9.
|Sauber
|28
|10.
|Фернандо Алонсо
|50
|10.
|Williams
|7
Гонщикам осталось пройти 3 этапа Формулы-1 в этом сезоне: Мексика (28 октября), Бразилия (11 ноября), ОАЭ (25 ноября).
Ранее Уильямс назвал первого гонщика на сезон-2019.
Фото: Charles Coates/Getty Images.