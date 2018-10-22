Кими Райкконен выиграл Гран-при США — для гонщика Ferrari эта победа стала первой за пять с половиной лет.

21 октября в Остине на автодроме Трасса Америк прошла гонка Гран-при США. Победу в ней одержал пилот Ferrari Кими Райкконен.

Второе место занял гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Тройку лучших замкнул лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон.

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За ним сразу же финишировал Себастьян Феттель, не дав Хэмилтону досрочно завоевать звание чемпиона мира.

Формула-1. Гран-при США

1. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,281

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2,342

4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +18,222

5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +24,744

6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.27,210

7. Карлос Сайнс (Renault Sport F1) +1.34,994

8. Эстебан Окон (Racing Point Force India) +1.39,288

9. Магнуссен (Haas) +1.40,657

10. Серхио Перес (Racing Point Force India) +1.41,080

Личный зачет Кубок конструкторов № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюис Хэмилтон 346 1. Mercedes AMG F1 563 2. Себастьян Феттель 276 2. Scuderia Ferrari 497 3. Кими Райкконен 221 3. Red Bull Racing 337 4. Валттери Боттас 217 4. Renault Sport F1 106 5. Макс Ферстаппен 191 5. Haas 84 6. Даниэль Риккардо 146 6. McLaren 58 7. Нико Хюлькенберг 61 7. Racing Point Force India 47 8. Серхио Перес 57 8. Scuderia Toro Rosso 32 9. Кевин Магнуссен 53 9. Sauber 28 10. Фернандо Алонсо 50 10. Williams 7

Гонщикам осталось пройти 3 этапа Формулы-1 в этом сезоне: Мексика (28 октября), Бразилия (11 ноября), ОАЭ (25 ноября).

Ранее Уильямс назвал первого гонщика на сезон-2019.

Фото: Charles Coates/Getty Images.