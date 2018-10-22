Кімі Райкконен виграв Гран-прі США — для гонщика Ferrari ця перемога стала першою за п’ять з половиною років.
21 жовтня в Остіні на автодромі Траса Америк пройшла гонка Гран-прі США. Перемогу в ній здобув пілот Ferrari Кімі Райкконен.
Друге місце посів гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен.
Трійку найкращих замкнув лідер чемпіонату світу Льюїс Хемілтон.
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За ним відразу ж фінішував Себастьян Феттель, не давши Хемілтону достроково завоювати звання чемпіона світу.
Формула-1. Гран-при США
- 1. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari)
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,281
- 3. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1) +2,342
- 4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +18,222
- 5. Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) +24,744
- 6. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.27,210
- 7. Карлос Сайнс (Renault Sport F1) +1.34,994
- 8. Естебан Окон (Racing Point Force India) +1.39,288
- 9. Кевін Магнуссен (Haas) +1.40,657
- 10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) +1.41,080
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюїс Хемілтон
|346
|1.
|Mercedes AMG F1
|563
|2.
|Себастьян Феттель
|276
|2.
|Scuderia Ferrari
|497
|3.
|Кімі Райконен
|221
|3.
|Red Bull Racing
|337
|4.
|Валттері Боттас
|217
|4.
|Renault Sport F1
|106
|5.
|Макс Ферстаппен
|191
|5.
|Haas
|84
|6.
|Даніель Ріккардо
|146
|6.
|McLaren
|58
|7.
|Ніко Хюлькенберг
|61
|7.
|Racing Point Force India
|47
|8.
|Серхіо Перес
|57
|8.
|Scuderia Toro Rosso
|32
|9.
|Кевін Магнуссен
|53
|9.
|Sauber
|28
|10.
|Фернандо Алонсо
|50
|10.
|Williams
|7
Гонщикам залишилося пройти 3 етапи Формули-1 у цьому сезоні: Мексика (28 жовтня), Бразилія (11 листопада), ОАЕ (25 листопада).
Раніше Вільямс назвав першого гонщика на сезон-2019.
Фото: Charles Coates/Getty Images.