Кімі Райкконен виграв Гран-прі США — для гонщика Ferrari ця перемога стала першою за п’ять з половиною років.

21 жовтня в Остіні на автодромі Траса Америк пройшла гонка Гран-прі США. Перемогу в ній здобув пілот Ferrari Кімі Райкконен.

Друге місце посів гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Трійку найкращих замкнув лідер чемпіонату світу Льюїс Хемілтон.

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За ним відразу ж фінішував Себастьян Феттель, не давши Хемілтону достроково завоювати звання чемпіона світу.

Формула-1. Гран-при США

1. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,281

3. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG F1) +2,342

4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +18,222

5. Валттері Боттас (Mercedes AMG F1) +24,744

6. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.27,210

7. Карлос Сайнс (Renault Sport F1) +1.34,994

8. Естебан Окон (Racing Point Force India) +1.39,288

9. Кевін Магнуссен (Haas) +1.40,657

10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) +1.41,080

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюїс Хемілтон 346 1. Mercedes AMG F1 563 2. Себастьян Феттель 276 2. Scuderia Ferrari 497 3. Кімі Райконен 221 3. Red Bull Racing 337 4. Валттері Боттас 217 4. Renault Sport F1 106 5. Макс Ферстаппен 191 5. Haas 84 6. Даніель Ріккардо 146 6. McLaren 58 7. Ніко Хюлькенберг 61 7. Racing Point Force India 47 8. Серхіо Перес 57 8. Scuderia Toro Rosso 32 9. Кевін Магнуссен 53 9. Sauber 28 10. Фернандо Алонсо 50 10. Williams 7

Гонщикам залишилося пройти 3 етапи Формули-1 у цьому сезоні: Мексика (28 жовтня), Бразилія (11 листопада), ОАЕ (25 листопада).

Раніше Вільямс назвав першого гонщика на сезон-2019.

Фото: Charles Coates/Getty Images.