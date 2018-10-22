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Ярмоленка прооперували – нові подробиці травми

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко був прооперований після того, як отримав травму в матчі з Тоттенхемом.

Хавбека збірної України та англійського Вест Гема Андрія Ярмоленка сьогодні вранці прооперували в одній з елітних лондонських клінік.

Про це повідомляє видання Goal.com.

За інформацією видання, Ярмоленко повернеться на поле не раніше травня 2019 року.

В українця діагностували розрив ахілового сухожилля.

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У поточному сезоні Ярмоленко встиг провести за лондонський клуб 10 матчів, забив 2 голи і віддав одну гольову передачу.

Також за інформацією джерела Zbirna, на травму в матчі з Тоттенгемом вплинув сильний удар, який Ярмоленко отримав у матчі за національну команду.

Нагадаємо, Ярмоленко травмувався в матчі проти Тоттенхема.

Фото: Getty Images.

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