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Ярмоленко травмувався в матчі проти Тоттенхема

Андрій Ярмоленко отримав травму голеностопа і не зміг дограти матч проти Тоттенхема.

Форвард збірної України Андрій Ярмоленко отримав травму в матчі дев’ятого туру чемпіонату Англії з футболу.

Як повідомляє TRIBUNA.COM, на 40-й хвилині матчу українець невдало наступив на ногу і отримав травму голеностопа. Його відразу ж замінили.

Про характер травми Ярмоленко поки нічого не відомо.

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Ярмоленко травмувався в матчі проти Тоттенхема / 2 фотографии

Читайте: Гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі

Нагадаємо, у вересні Ярмоленко відзначився дебютним дублем за свій новий клуб.

Фото: whufc.com, TRIBUNA.COM

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