Элина Свитолина выиграла свой второй матч в Белой группе итогового турнира WTA в Сингапуре.
Украинка Элина Свитолина в матче второго тура в Белой группе итогового чемпионата WTA в Сингапуре в трех сетах одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 6:3, 2:6, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 56 минут.
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Это была восьмая очная встреча соперниц, в которой украинка одержала третью победу.
Ранее в Белой группе прошлогодняя чемпионка Каролин Возняцки из Дании нанесла поражение чешке Петре Квитовой (7:5, 3:6, 6:2).
25 октября Свитолина встретится с Возняцки, а Плишкова – с Квитовой.
Фото: Getty Images.
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