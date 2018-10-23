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Свитолина взяла верх над Плишковой во втором матче в Сингапуре

Элина Свитолина выиграла свой второй матч в Белой группе итогового турнира WTA в Сингапуре.

Украинка Элина Свитолина в матче второго тура в Белой группе итогового чемпионата WTA в Сингапуре в трех сетах одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 56 минут.

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Это была восьмая очная встреча соперниц, в которой украинка одержала третью победу.

Ранее в Белой группе прошлогодняя чемпионка Каролин Возняцки из Дании нанесла поражение чешке Петре Квитовой (7:5, 3:6, 6:2).

25 октября Свитолина встретится с Возняцки, а Плишкова – с Квитовой.

Фото: Getty Images.

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