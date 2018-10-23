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Світоліна взяла гору над Плішковою у другому матчі в Сінгапурі

Еліна Світоліна виграла свій другий матч в Білій групі Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі.

Українка Еліна Світоліна в матчі другого туру в Білій групі Підсумкового чемпіонату WTA в Сінгапурі в трьох сетах здолала представницю Чехії Кароліну Плішкову з рахунком 6:3, 2:6, 6:3.

Гра тривала 1 годину 56 хвилин.

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Це була восьма очна зустріч суперниць, в якій українка здобула третю перемогу.

Раніше у Білій групі торішня чемпіонка Каролін Возняцкі з Данії завдала поразки чешці Петрі Квітовій (7:5, 3:6, 6:2).

25 жовтня Світоліна зустрінеться з Возняцкі, а Плішкова – з Квітовою.

ФотоGetty Images.

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