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Свитолина победила в дебютном матче итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в первом матче на итоговом турнире года WTA Finals 2018 в Сингапуре.

Элина Свитолина стартовала на итоговом турнире года – WTA Finals 2018 с эффектной победы.

Соперницей украинки в первом матче была пятая ракетка мира Петра Квитова из Чехии.

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Поединок длился 1 час 28 минут и завершился победой Свитолиной в двух партиях – 6:3, 6:3.

Напомним, итоговый турнир года 2018 состоится в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Впереди у Свитолиной еще два матча группы против Каролины Плишковой и Каролин Возняцки.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

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