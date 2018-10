Элина Свитолина стартовала на итоговом турнире года – WTA Finals 2018 с эффектной победы.

Соперницей украинки в первом матче была пятая ракетка мира Петра Квитова из Чехии.

Поединок длился 1 час 28 минут и завершился победой Свитолиной в двух партиях – 6:3, 6:3.

.@ElinaSvitolina opens the 2018 @WTAFinalsSG with a 6-3, 6-3 win over Kvitova!

Earns first win over the Czech since 2014! pic.twitter.com/AMILz9kMua

— WTA (@WTA) 21 октября 2018 г.