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Динамо серед лідерів рейтингу Міжнародної футбольної обсерваторії

Міжнародна футбольна обсерваторія (CIES) опублікувала щорічний рейтинг команд, вихованці яких виступають у 31-му вищому дивізіоні.

Football Observatory проаналізувала кількість вихованців кожного клубу, які зараз представлені в 31 європейському топ-дивізіоні. На основі дослідження був складений рейтинг найбільш продуктивних клубів-вихователів.

Київське Динамо опинилося на 2-му місці, розділяючи сходинку з сербським Партизаном.

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Лідирує у рейтингу нідерландський Аякс, школа якого добре відома у футбольному світі.

У 2017-му році біло-сині були на 7-му (+ 15 гравців).

У топ-50 потрапили ще два українські клуби. Шахтар з 48 такими футболістами опинився на 11-му місці, а Дніпро, делегувавши 29 гравців, розмістилося на 46-му.

Серед п’ятірки топових ліг перше місце посідає мадридський Реал.

Нагадаємо, Динамо здобуло важку перемогу над Ренном у Лізі Європи.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

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