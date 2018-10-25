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Динамо одержало трудную победу над Ренном в Лиге Европы

Киевское Динамо встречалось с французским Ренном в рамках третьего тура Лиги Европы 2018/19.

Ренн — Динамо – 1:2

Голы: Гренье, 41 — Кендзера, 21 Буяльский, 90

Ренн: Диалло, Бенсебаини, Гелен, Да Силва, Траоре, Дель Кастильо (Буриго, 61), Андре, Йоханссон (Сидики, 90), Гренье, Ньянг (Бен Арфа, 74), Сарр.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Морозюк (Че Че), Гармаш (Сидорчук, 68), Сидклей, Вербич (Супряга, 74).

Французский Ренн в рамках третьего тура группового этапа принимал на своем поле киевское Динамо. Игра прошла во Франции на стадионе Руазон-Парк и завершилась боевой ничьей 1:1.

Счет в матче открыли динамовцы на 21-й минуте встречи. Томаш Кендзера получил хороший пас от Дениса Гармаша и нанес мощный удар в верхний угол ворот Диалло.

Хозяева сравняли счет в конце первого тайма. Клемент Гренье нанес удар со штрафного по центру ворот, но Бойко пропустил мяч мимо своих рук и он оказался в сетке ворот бело-синих.

А в конце второго тайма Че Че выдал шикарный пас на Виталия Буяльского, который переиграл голкипера Ренна.

После третьего тура Динамо с 5-ю очками расположился на второй строчке. Ренн (3) – третий.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы Ренн — Динамо Киев.

Фото: FC Dynamo Kyiv.

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