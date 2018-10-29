Відомий латвійський пауерліфтер Костянтин Константинов помер на 41-му році життя.

Помер відомий латвійський пауерліфтер Костянтин Константинов.

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Про це повідомив російський журналіст Армен Гаспарян.

Умер известный пауэрлифтер Константин Константинов. Светлая память… pic.twitter.com/KALCDYwSSX — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 октября 2018 г.

Константинов в 2011 році виграв дорослий чемпіонат світу, а також двічі вигравав юніорський чемпіонат світу (в 2002 і 2003 роках).

Також спортсмен був володарем багатьох рекордів, у тому числі в становій тязі (430 кг).

Нагадаємо, 16 жовтня пішов з життя видатний український футболіст та тренер Олег Базилевич.

Фото: bogatyr.su