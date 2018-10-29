Реал Мадрид объявил о досрочном расторжении контракта с наставником команды Хуленом Лопетеги.
Мадридский Реал объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.
Об этом сообщается на официальном сайте сливочных.
Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба.
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Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший Кастилью. Аргентинский специалист приступит к исполнению своих обязанностей с 30 октября.
Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана.
Накануне, 28 октября, Реал потерпел разгромное поражение в Эль-Классико с Барселоной (1:5). Из последних семи матчей галактикос проиграли 5 и после 10 туров занимают десятую строчку в турнирной таблице испанской Примеры.
Фото: Denis Doyle/Getty Images.