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Реал уволил Лопетеги — официально

Реал Мадрид объявил о досрочном расторжении контракта с наставником команды Хуленом Лопетеги.

Мадридский Реал объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

Об этом сообщается на официальном сайте сливочных.

Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба.

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Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший Кастилью. Аргентинский специалист приступит к исполнению своих обязанностей с 30 октября.

Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана.

Накануне, 28 октября, Реал потерпел разгромное поражение в Эль-Классико с Барселоной (1:5). Из последних семи матчей галактикос проиграли 5 и после 10 туров занимают десятую строчку в турнирной таблице испанской Примеры.

Фото: Denis Doyle/Getty Images.

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