Реал Мадрид оголосив про дострокове розірвання контракту з наставником команди Хуленом Лопетегі.
Мадридський Реал оголосив про розірвання контракту з головним тренером команди Хуленом Лопетегі.
Про це повідомляється на офіційному сайті вершкових.
Рада директорів ухвалила дане рішення у зв’язку з незадовільними результатами мадридського клубу.
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Виконуючим обов’язки головного тренера буде Сантьяно Соларі, який раніше тренував Кастілью. Аргентинський фахівець приступить до виконання своїх обов’язків з 30 жовтня.
Лопетегі став головним тренером мадридців в червні 2018 року, змінивши на цій посаді Зінедіна Зідана.
Напередодні, 28 жовтня, Реал зазнав розгромної поразки в Ель Класико з Барселоною (1:5). З останніх семи матчів галактикос програли 5 і після 10 турів посідають десяту сходинку в турнірній таблиці іспанської Прімери.
Фото: Denis Doyle/Getty Images.