Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с украинскими легионерами на матчи против Словакии и Турции.
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов-легионеров на матчи сине-желтых против Турции и Словакии.
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Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
В список легионеров вошли девять футболистов: Андрей Лунин (Леганес, Испания), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба – Гент, Бельгия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Василий Кравец (Луго, Испания), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).
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Сборная Украины 16-го ноября сыграет против Словакии в Лиге наций, а 20-го ноября подопечные Шевченко проведут товарищескую встречу с Турцией.
Напомним, национальная сборная Украины в октябре провела два поединка – сыграла вничью с Италией в товарищеском матче и обыграла Чехию в рамках Лиги наций.
Фото: Dreamstime.com.